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НовостиОбщество23 августа 2023 16:34

Трамваи не идут по улице Кирова в Ижевске

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Кирова в Ижевске будет временно закрыто движение трамвайного маршрута №2
Дана Солнцева
Движение второго маршрута трамвая временно изменено

Движение второго маршрута трамвая временно изменено

Фото: Диля Ахмадишина

Жителей Ижевска предупреждают о временном закрытии движения трамвайного маршрута №2 по улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

«Движение трамваев по улице Кирова будет закрыто с 22:15 23 августа по 04:30 24 августа. Движение трамваев организовано: 2 маршрут: Ул.Промышленная– ул.Ленина – Центр – ул.Ленина – ул.Халтурина – Буммаш», – говорится в сообщении.

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