Трамваи не идут по улице Кирова в Ижевске

Движение второго маршрута трамвая временно изменено Фото: Диля Ахмадишина

Жителей Ижевска предупреждают о временном закрытии движения трамвайного маршрута №2 по улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

«Движение трамваев по улице Кирова будет закрыто с 22:15 23 августа по 04:30 24 августа. Движение трамваев организовано: 2 маршрут: Ул.Промышленная– ул.Ленина – Центр – ул.Ленина – ул.Халтурина – Буммаш», – говорится в сообщении.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Проехала на зеленый для пешеходов и использовала телефон: Алина Загитова грубо нарушила ПДД

«Тойота» обгоняла машину на Славянском шоссе в Ижевске и столкнулась с «Газелью»

Разбил стекло в музее и уронил подставку для ваз: жителя Шаркана осудят за вандализм в сквере Воинской славы