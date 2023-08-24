Около 12% многоквартирных домов в Ижевске не готовы к отопительному сезону

12% домов Ижевска не могут получить необходимые документы Фото: Мария Бакланова

Около 12% многоквартирных домов в Ижевске еще не готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Организацией было проверено 2564 многоквартирных дома. Из них 695 домов имеют серьезные проблемы с системой отопления, еще в 313 домах не было проведено необходимых промывок, а значит, они еще не могут получить документы, подтверждающие готовность к отопительному периоду.

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