Около 12% многоквартирных домов в Ижевске не готовы к отопительному сезону

12% домов Ижевска не могут получить необходимые документы
Фото: Мария Бакланова
Около 12% многоквартирных домов в Ижевске еще не готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
Организацией было проверено 2564 многоквартирных дома. Из них 695 домов имеют серьезные проблемы с системой отопления, еще в 313 домах не было проведено необходимых промывок, а значит, они еще не могут получить документы, подтверждающие готовность к отопительному периоду.
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