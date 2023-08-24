Потерявшегося пожилого мужчину нашли в Удмуртии

Здоровью пенсионера ничего не угрожает Фото: Сергей ГРАЧЕВ

85-летнего жителя села Малая Пурга нашли в лесу благодаря помощи местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, о пропаже пенсионера сообщили его родственники. Мужчина уехал из деревни, в которой проживал, за справкой в поликлинику в село Малая Пурга и не вернулся домой.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения оперативники узнали, что после посещения больницы пенсионер ушел в неизвестном направлении.

Мужчину искали два дня. В поисках сотрудникам полиции помогали волонтеры. Фотографии с пропавшим публиковались в социальных сетях. Мужчину смогла опознать местная жительница. Она обратилась в полицию, рассказав, что видела похожего на пропавшего старика недалеко от железнодорожных путей.

Сотрудники полиции прибыли на место и, найдя обессиленного мужчину, доставили его в больницу. Как выяснилось, пенсионер заблудился и сам не заметил, как оказался в лесу. Некоторое время пенсионер провел в медицинском учреждении. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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