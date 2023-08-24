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НовостиОбщество24 августа 2023 7:17

Жители Удмуртии смогут наблюдать суперлуние в ночь с 30 на 31 августа

Самую большую Луну 2023 года в столице Удмуртии можно будет увидеть в ночь на 31 августа
Дана Солнцева
Суперлуние произойдет в ночь с 30 на 31 августа

Суперлуние произойдет в ночь с 30 на 31 августа

Фото: Архив КП

Самое крупное суперлуние произойдет в ночь с 30 на 31 августа делится RT в беседе с астрономом Людмилой Кошман.

По мнению эксперта, в ночь 31 августа пройдет полнолуние, которое жители Удмуртии смогут увидеть как суперлуние в момент, когда лунная орбита будет проходить близко к земле. Всего это астрономическое явление будет продолжаться в течение 9,5 часов.

«Если точнее, на близком расстоянии от Земли Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния она примет 31 августа в 04:37 мск. Поэтому в ближайшие ночи в конце августа — начале сентября мы будем наблюдать самую большую Луну 2023 года», — объяснила эксперт.

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