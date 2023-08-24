В Ижевске устраняют неполадки из-за которых затруднено движение трамваев

Неполадки устроняют Фото: Диля Ахмадишина

Второй день подряд жители Ижевска испытывают трудности в том, чтобы добраться на работу в район Буммаш. Трамваи ходят с увеличенными интервалами, а некоторые маршруты временно изменились.

Как объяснили в ИжГЭТ на запрос «Комсомолки», причиной изменений стали неполадки в работе высоковольтного кабеля одной из подстанций отвечающих за подачу электроэнергии по данным направлениям.

«Там работают две тяговые подстанции. Одну, где поврежден кабель, закрыли. Трамваи пустили по второй. Но на ней и так лежит большая нагрузка, к тому же подключены и некоторые троллейбусы. Чтобы и ее не вывести из строя, мы пустили меньше трамваев», – говорится в ответе ведомства.

Также было отмечено, что место неполадки обнаружено и сотрудники аварийных служб работают над ее устранением.

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