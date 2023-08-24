В Удмуртии по подозрению в Убийстве задержали местного жителя

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей Грачёв

Тело 31-летнего ранее пропавшего жителя Воткинска обнаружили в овощной яме недалеко от заброшенного дома на территории города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина, пропавший еще в июле 2023 года, стал жертвой убийства. Правоохранительными органами по подозрению в данном преступлении был задержан 53-летний местный житель – знакомый погибшего.

«По версии следствия, мужчины употребили спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. Находясь в состоянии опьянения, испытывая к потерпевшему личную неприязнь, подозреваемый ударил потерпевшего ножом в шею, в результате чего он скончался. С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник поместил его тело в овощную яму на территории заброшенного домовладения», – говорится в сообщении.

В указанном месте оперативники смогли обнаружить тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело. Допрашиваются свидетели. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного.

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