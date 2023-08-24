В Удмуртии задержали ранее судимого велоугонщика

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Архив КП

Ранее судимого 32-летнего жителя Сарапула задержали за попытку угона двухколесного велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

По данным ведомства, о попытке хищении транспортного средства сообщили жители одного из домов на улице Советская в Сарапуле. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали велоугонщика, когда тот возвращался домой с украденным транспортным средством.

Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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