В Удмуртии задержали ранее судимого велоугонщика

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы
Фото: Архив КП
Ранее судимого 32-летнего жителя Сарапула задержали за попытку угона двухколесного велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.
По данным ведомства, о попытке хищении транспортного средства сообщили жители одного из домов на улице Советская в Сарапуле. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали велоугонщика, когда тот возвращался домой с украденным транспортным средством.
Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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