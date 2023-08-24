Семейную пару наркозакладчиков задержали в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Воткинске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана семейная пара из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД В Удмуртии.

По данным ведомства, 45-летнего ранее судимого мужчину и его 34-летнюю жену задержали на улице Ленина в Воткинске во время создания тайника с закладкой.

При досмотре у задержанных было обнаружено около 20 свертков с тяжелым наркотическим веществом, а при обыске дома пары, было найдено еще подобных 70 свертков. Пара призналась, что они являются курьерами некого онлайн-магазина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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