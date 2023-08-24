Мужчину из Самары осудили за гибель людей в ДТП под Ижевском

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
38-летнего жителя Самары признали виновным в ДТП с 3 погибшими на федеральной трассе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Авария произошла 21 августа 2022 года. В этот день обвиняемый ехал на «Газели» в сторону Ижевска из села Малая Пурга. Во время поездки мужчина нарушил скоростной режим и врезался в заднюю часть впереди ехавшего автомобиля ВАЗ 21-21.
От удара пострадавшую машину вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло три человека, в том числе 7-летний ребенок.
Обвиняемому суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении.
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