Мужчину из Самары осудили за гибель людей в ДТП под Ижевском

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

38-летнего жителя Самары признали виновным в ДТП с 3 погибшими на федеральной трассе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Авария произошла 21 августа 2022 года. В этот день обвиняемый ехал на «Газели» в сторону Ижевска из села Малая Пурга. Во время поездки мужчина нарушил скоростной режим и врезался в заднюю часть впереди ехавшего автомобиля ВАЗ 21-21.

От удара пострадавшую машину вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло три человека, в том числе 7-летний ребенок.

Обвиняемому суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении.

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