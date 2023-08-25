Погода в Ижевске на 25 августа: до + 16 °С и пасмурно

Сегодня в Ижевске будет пасмурно Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +8….+10 °С осадков не ожидается.

Желаем вам хорошего дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчину из Самары осудили за гибель людей в ДТП под Ижевском

Лифты в кредит: менять подъемники в домах Ижевска помогут финансовые программы

В Удмуртии по подозрению в убийстве задержали местного жителя