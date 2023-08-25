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НовостиОбщество25 августа 2023 3:00

Погода в Ижевске на 25 августа: до + 16 °С и пасмурно

Ветер северо-западный 6-11 м/с
Ирина Шутова
Сегодня в Ижевске будет пасмурно

Сегодня в Ижевске будет пасмурно

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +8….+10 °С осадков не ожидается.

Желаем вам хорошего дня!

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