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НовостиОбщество25 августа 2023 4:06

С 25 августа трамваи в Ижевске работают в прежнем режиме

Движение некоторых маршрутов было закрыто из-за ремонтных работ в Ижевске
Ирина Шутова
Трамвай в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Трамвай в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

С 25 августа движение трамваев № 2, № 5, № 7, № 8, № 9 восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает ИжГЭТ. Транспорт идет по своему обычном маршруту и расписанию.

Напомним, что в Ижевске из-за ремонта трамвайных путей на 4 дня закрывали движение трамваев и троллейбусов на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова.

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