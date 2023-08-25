С 25 августа трамваи в Ижевске работают в прежнем режиме

Трамвай в Ижевске. Фото: Мария Бакланова
С 25 августа движение трамваев № 2, № 5, № 7, № 8, № 9 восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает ИжГЭТ. Транспорт идет по своему обычном маршруту и расписанию.
Напомним, что в Ижевске из-за ремонта трамвайных путей на 4 дня закрывали движение трамваев и троллейбусов на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова.
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