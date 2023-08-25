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НовостиПроисшествия25 августа 2023 7:20

Уголовное дело за реабилитацию нацизма в интернете возбудили в Удмуртии

56-летнего жителя Воткинска подозревают в одобрении действий военных преступников
Дана Солнцева
Мужчине грозит до 5 лет лишения своюоды

Мужчине грозит до 5 лет лишения своюоды

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

56-летнего жителя Воткинска обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина опубликовал в интернете комментарий, в котором содержались одобрения «преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси».

Эта запись была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов. Против правонарушителя возбуждено уголовное дело. За оставленный комментарий ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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