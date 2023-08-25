1 и 11 сентября в Ижевске запретят продажу алкогольной продукции

За нарушение антиалкогольного законодательства предусмотренны штрафы
Фото: Архив КП
Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать на территории Удмуртии 1 и 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
По сообщению ведомства, запрет необходим для обеспечения общественного порядка в местах массовых мероприятий посвященным Дню Знаний.
Напомним, что за нарушение антиалкогольного законодательства нарушителю придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей.
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