ХК «Ижсталь» проиграл ХК «Южный Урал» со счетом 6:3

«Ижсталь» проиграла матч со счетом 6:3 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Ижевская хоккейная команда «Ижсталь» проиграла с разгромным счетом 3:6 команде из города Орск. Об этом сообщает Урал56.ру.

Как рассказывает местное издательство, матч с «Ижсталь» прошел 24 августа в рамках турнира «Кубок губернатора Оренбургской области». Счет матча открыла команда «Южный Урал». В первом периоде «Ижсталь» смогла забить только одну шайбу.

Весь второй период удмуртская команда держала оборону и только к третьему периоду ребята смогли забить еще 2 шайбы, но это не спасло их от поражения. Финальный счет игры 6:3 в пользу «Южного Урала».

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