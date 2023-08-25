Главу Ижевска официально изберут 5 сентября

Андрей Бадица и Дмитрий Чистяков прошли в финал конкурса на пост главы Ижевска
Фото: Архив КП
Нового градоначальника изберут в Ижевске 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.
Во время внеочередной сессии Гордумы Ижевска будет решаться вопрос об избрании главы города.
«Созвать внеочередную двадцать седьмую сессию Городской думы города Ижевска 5 сентября 2023 года в 09.00 ч. в большом зале заседаний городской Думы города Ижевска (3 этаж)», – говорится в постановлении городского парламента.
Напоминаем, что в конкурсе на место главы столицы региона выбрано два финалиста: председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица и врио замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков. Выборы пройдут путем тайного голосования.
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