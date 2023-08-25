Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 августа 2023 12:06

Главу Ижевска официально изберут 5 сентября

Сессию городской Думы, где будет избран новый градоначальник столицы Удмуртии, назначили на 5 сентября
Дана Солнцева
Андрей Бадица и Дмитрий Чистяков прошли в финал конкурса на пост главы Ижевска

Андрей Бадица и Дмитрий Чистяков прошли в финал конкурса на пост главы Ижевска

Фото: Архив КП

Нового градоначальника изберут в Ижевске 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Во время внеочередной сессии Гордумы Ижевска будет решаться вопрос об избрании главы города.

«Созвать внеочередную двадцать седьмую сессию Городской думы города Ижевска 5 сентября 2023 года в 09.00 ч. в большом зале заседаний городской Думы города Ижевска (3 этаж)», – говорится в постановлении городского парламента.

Напоминаем, что в конкурсе на место главы столицы региона выбрано два финалиста: председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица и врио замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков. Выборы пройдут путем тайного голосования.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Майор полиции из Удмуртии спровоцировала смертельную аварию под Волгоградом

ДТП с фурой произошло на участке федеральной трассы в Удмуртии

Пять человек спасли из горящего дома в Сарапуле