У жителя Удмуртии конфисковали трактор за пьяную езду

Транспортное средство передано в собственность государства Фото: Архив КП

За пьяную езду у жителя Алнашского района Удмуртии конфисковали трактор. Транспортное средство передано в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в июне 2023 мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что ранее Можгинский районный суд уже наказывал его за такое же правонарушение.

Обвиняемому назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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