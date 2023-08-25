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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:34

У жителя Удмуртии конфисковали трактор за пьяную езду

Два года житель Алнашского района не сможет сесть за руль транспортного средства
Дана Солнцева
Транспортное средство передано в собственность государства

Транспортное средство передано в собственность государства

Фото: Архив КП

За пьяную езду у жителя Алнашского района Удмуртии конфисковали трактор. Транспортное средство передано в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в июне 2023 мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что ранее Можгинский районный суд уже наказывал его за такое же правонарушение.

Обвиняемому назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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