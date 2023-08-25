В двух школах Сарапула оснастят медицинские кабинеты

Две школы Сарапула обяжут создать медицинские кабинеты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Две школы Сарапула обяжут создать медицинские кабинеты. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Благодаря прокурорской проверке в школе № 21 и лицее № 18 города Сарапул было обнаружено, что медицинские кабинеты не соответствуют нынешнему законодательству. В обеих школах отсутствовало необходимое медицинское оборудование.

Прокурор вынес решение, обязывающее данные учебные заведения оснастить медицинские кабинеты соответствующим оборудованием, включая мебель, медицинскую технику, а также необходимыми дезинфекционными средствами.

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