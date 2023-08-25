В Ижевском театре появилось новое оборудование для инклюзивных постановок

В театр «Молодой человек» поступило 30 комплектов гарнитур для спектаклей с тифлокомментированием Фото: Диля Ахмадишина

В ижевский театр «Молодой человек» поступило 30 комплектов гарнитур для спектаклей с тифлокомментированием. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Данные устройства будут использоваться во время постановок для незрячих детей. Сейчас в театре готовятся три таких адаптивных спектакля: «Денискины рассказы», «Фантазеры. Огурцы» и «Игра в театр».

«Тифлокомментирование для незрячих – тоже самое, что сурдоперевод для глухих. По-другому иногда этот процесс называют аудиовизуальный перевод. Задача комментатора – адаптировать для незрячего и озвучить не просто какую-то сцену, а полностью весь спектакль с начала и до конца. Но если сурдопереводчик особое внимание уделяет звуковому ряду, то тифлокомментатор опускает звуковые моменты, но особое внимание уделяет визуальным моментам: во что одеты герои, какие действия они производят на сцене. Это достаточно большой объем информации, поэтому сделать это нужно лаконично. Информацию надо суметь уместить между репликами актеров, потому что тифлокомментатор выступает в спектакле на вторых ролях и своими комментариями он не должен перекрывать артистов», – объяснила профессиональный тифлокомментатор Елена Керн.

Инклюзивные спектакли для слабовидящих детей театр «Молодой человек» планирует показывать с сентября 2023. Всего с сентября по ноябрь планируется провести 9 показов спектаклей с тифлокомментированием.

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