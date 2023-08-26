Погода в Ижевске на день: 26 августа пройдут умеренные дожди

Ожидаются дожди. Фото: /elements.envato.com/ru

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 26 августа. Надеемся, вы хорошо отдохнете. А «Комсомолка» расскажет, какой погоды ждать сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +14…+16 градусов. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, 6–11 м/с. Сохраняется высокая пожароопасность лесов 4 класса.

О погоде на выходные мы рассказывали здесь.

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