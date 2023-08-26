«Евгений Онегин» в авторстве Юрий Башмета: Константин Хабенский и другие звезды выступят на Центральной площади Воткинска

Фото: /vk.com/solovev_vm

В Воткинске 4 сентября исполнят «Евгения Онегина» (6+) прямо на Центральной площади Воткинска. Об этом пишет у себя в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Музыкально-литературную постановку представят в авторской версии Юрия Башмета. Главные роли сыграют Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Также выйдет оперная солистка и уроженка Удмуртии Александра Саульская-Шулятьева, Хоровая капелла и государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Мероприятие начнется в 19:30. Оно проводится в рамках проекта Русского концертного агентства «Путь Чайковского». Вход свободный.

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