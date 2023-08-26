Получила ожоги: женщина пострадала во время пожара в Шаркане

Пожар в Шаркане. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В селе Шаркан 25 августа загорелся двухквартирный деревянный дом в селе Шаркан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар начался около 23:00. Горела одна из квартир. Площадь пожара составила 101 кв. м.

В огне получила ожоги 10% тела женщина 1986 года рождения. Ее увезли в больницу.

Повреждены веранда, кровля, имущество, отделка. Причины пожара и обстоятельства устанавливаются.

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