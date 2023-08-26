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НовостиПроисшествия26 августа 2023 9:45

Ударила ножом в бедро: жительницу Удмуртии осудят за убийство сожителя

41-летнюю жительницу Удмуртии осудят за смерть сожителя от удара ножом в бедро
Анастасия Захарова
Убийство произошло после употребления алкоголя

Убийство произошло после употребления алкоголя

Фото: Амир Закиров

В Воткинском районе закончили расследование против 41-летней местной жительницы, которая по пьяни убила сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

10 июня пара выпивала. Они поссорились, и женщина ударила своего 63-летнего мужчину ножом в бедро. Он скончался.

Уголовное дело передали в суд с обвинительным заключением.

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