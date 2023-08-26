Инвалида из Удмуртии отправили за 100 км на химиотерапию

Человека с инвалидностью отправили лечиться из Игры в Ижевск Фото: Амир Закиров

В Удмуртии нарушили права инвалида, которому потребовалась химиотерапия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

52-летний житель Игры перенес инсульт и операцию. Также у него онкология, но из-за инвалидности ему должны были проводить лечение на дому. Вместо этого в районной больнице мужчину направили в Ижевск. Это более 100 км и тяжело материально.

Региональное управление СК проводит проверку по данному факту по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

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