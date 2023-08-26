Россияне считают самыми удачными покупками в 2023 году гаджеты и бытовую технику

Гаджеты россияне считают своим самым удачным приобретением Фото: Мария Бакланова

12% опрошенных россиян считают своими самыми удачными покупками в этом году смартфоны и планшеты, 10% – бытовую технику, 10% – одежду и обувь. Такие данные со ссылкой на Superjob приводит RT.

«О приобретении недвижимости и мебели рассказали по 3% опрошенных. Удачно купили автомобиль 2%. Столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы. Ещё 13% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и прочее», – сообщили в Superjob.

Турпутевками довольны 5% жителей страны, деликатесами – 5%, спортивными товарами – 4%.

24% жителей не сделали в этом году запоминающихся покупок. Женщины чаще, чем мужчины, радуются одежде (15% против 5%). Мужчины же чаще называют продукты и деликатесы (8% против 1%).

В опросе участвовали 1,6 тысяч человек из экономически активного населения от 18 лет.

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