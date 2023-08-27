Погода на день: 27 августа в Ижевске ливни и +13 °С

В Ижевске ожидаются ливни Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 27 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается пасмурная погода, ливни. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +13 °С. Ветер западный 3 м/с. Ночью до +7 °С, возможны небольшие дожди.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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