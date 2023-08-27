Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 4:35

Погода на день: 27 августа в Ижевске ливни и +13 °С

В предстоящие сутки в столице Удмуртии пасмурно
Дана Солнцева
В Ижевске ожидаются ливни

В Ижевске ожидаются ливни

Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 27 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается пасмурная погода, ливни. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +13 °С. Ветер западный 3 м/с. Ночью до +7 °С, возможны небольшие дожди.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии