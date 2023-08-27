«Тесла» врезалась в электроподстанцию в Ижевске

Водитель и пассажир были не престегнуты. Фото: первый отдел УГИБДД по Удмуртии

Электромобиль «Тесла» под управлением 32-летнего мужчины врезался в здание электроподстанции в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, вечером 25 августа около 20:43 водитель автомобиля Tesla, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и въехал в здание. В результате ДТП мужчина и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Устанавливаются причины произошедшего.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии