Художница из Удмуртии заняла 13 место на фестивале стрит-арта в ПФО

Графити художницы из Ижевска заняло 13 место. Фото: пресс-служба Агентства молодежной политики Удмуртии

Художница из Ижевска, автор мурала «Книга – немой учитель», заняла 13 место на фестивале стрит-арта «ФормART» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Финал фестиваля стрит-арта прошел 25 августа в Кировской области. На нем художницу Татьяну Трусову из Ижевска, работа которой заняла 13-ое место, назвали одним из лучших граффитистов ПФО.

«Победителем фестиваля стал Дмитрий Горшков из Самарской области с работой «Открытие возможностей». Второе место разделили два участника: Манучерха Вохидова с работой «Школа будущего» из Саратовской области и Арсений Кифоренко с граффити «Знания – космос» из Кировской области. Третье место заняла Ангелина Волкова из Республики Мордовия с работой «Следуй за знанием», – говорится в сообщении.

Победителей и призеров конкурса выбрало экспертное жюри и зрители, принимавшие участие в электронном голосовании – более 120 тысяч человек. Напомним, граффити Татьяны Трусовой «Книга – немой учитель» украсило фасад Ижевского индустриального техникума Е.Ф. Драгунова.

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