Памятник детям войны открыли в Удмуртии

Памятник открыли 26 августа. Фото: vk.com/id38097905

Памятник, детям войны и труженикам тыла, открыли в Воткинске. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев на своей странице «ВКонтакте».

Мемориал, посвященный памяти людей ковавших Победу, торжественно открыли 26 августа во время празднования Дня города.

«Это поколение стало взрослым намного раньше возраста в паспорте. Они взяли на себя ношу, которую им оставили отцы, ушедшие на фронт. Они стояли у станков на Воткинском заводе, они работали на полях, нянчили младших братьев и сестер. Пусть этот памятник будет напоминать всем воткинцам о той великой Победе и о той цене, которая за нее отдана», — написал Алексей Заметаев.

Инициаторами установки памятника стали члены городской общественной организации «Дети войны». А создан он на средства, которые собирали неравнодушные жители Воткинска.

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