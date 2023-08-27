С 28 сентября в Ижевске будет закрыт межквартальный проезд по улице Ворошилова

Проезд временно закрыт. Фото: администрация Ижевска

С 28 августа по 8 сентября включительно между домами № 56 и 64 по улице Ворошилова в Ижевске будет закрыт межквартальный проезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По данным ведомства, ограничение движения связано с капитальным ремонтом теплосетей. Водителей просят планировать маршрут заранее.

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