Конференция «Новые возможности развития бизнеса в Сарапуле» прошла для предпринимателей Удмуртии при поддержке Сбера

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

24 августа в историческом здании Сарапула прошла конференция «Новые возможности развития бизнеса в Сарапуле» для инвесторов и предпринимателей из Удмуртии и Пермского края. Целью встречи было рассказать предпринимателям республики об инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Сарапул».

Сбербанк как проводник мер государственной поддержки собрал на встрече спикеров, которые владеют максимально полной информацией. Мероприятие прошло в два этапа.

В первой части конференции Глава города Сарапула рассказал предпринимателям, какие новые возможности для развития бизнеса существуют в районе. В дополнение экспертами Сбера была освещена тема программ льготного кредитования в Удмуртии в текущей экономической обстановке.

Вторая часть мероприятия прошла в формате «открытого диалога». На вопросы предпринимателей отвечали эксперты – управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов, глава города Сарапула Виктор Шестаков, исполняющий обязанности постоянного представителя главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов и советник главы Удмуртской Республики Динара Алпашаева.

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Для нас как для банка очень важны такие мероприятия. Мы выступаем неким «проводником» между властью и нашими клиентами. Как показала практика, в процессе таких трехсторонних встреч возникают новые решения и идеи. В современной экономической ситуации эффективная работа бизнеса дает мощный толчок для развития экономики и региона в целом. Наша задача – показать предпринимателям всю совокупность мер государственной и иной поддержки, чтобы бизнесу все стало максимально понятно, чтобы он начал реализовывать задуманное».

Константин Сунцов, и.о. постоянного представителя главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

«Если раньше на въезде в Сарапул были пустые поля, то сейчас здесь поля инвестиционные. Уже в сентябре будет запущена первая очередь теплиц «Объединенной цветочной компании», активными темпами строится логоцентр Wildberries, питомник хвойных саженцев инвестора «Удан». Всего на территории опережающего развития «Сарапул» зарегистрировано 27 резидентов с общим объемом инвестиций в 4,1 млрд рублей и 1,7 тысяч рабочих мест. Все это, в первую очередь, – результат работы по-настоящему инвестоориентированной команды города и инвестиционной политики, которую транслирует глава Удмуртии Александр Бречалов. Мы системно упрощаем процедуры вхождения инвесторов на площадки, стимулируем их налоговыми льготами и поощряем строительством инфраструктуры, в частности, совместно с ЭБ.РФ и по программе 1704. Я благодарен коллегам из Сбера за включение и вовлеченность и уверен, что наше партнерство позволит привлечь на территорию еще больше компаний».