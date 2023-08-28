Байкер-шоу и кавер-группа: что ждет зрителей на «Ижевской регате»

Регата пройдет в Ижевске второй раз Фото: Сергей Суворов

Появилась афиша на «Ижевскую регату» (6+), которая пройдет в Ижевске с 1 по 3 сентября. Ее публикует пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сами состязания пройдут в формате лиги, то есть в виде гонок с пересадками. Действо будет происходить на Ижевском пруду. Также планируется детская регата. На соревнования заявились уже 26 команд со всей страны.

1 сентября с 18:00 до 19:00 состоится любительская вечерняя гонка.

Программа на 2 сентября:

На набережной:

С 11:00 до 13:00 – выставка спортивной техники (0+). Представят копии настоящих кораблей и подводных лодок. Планируется викторина и посвящение в капитаны, можно будет устроить фотосессию или записаться в секцию по мотоспорту.

11:00 – 13:00 – курс крепкого юнги (6+). Дети смогут изучить азбуку флажного семафора, научиться плести морские узлы. Также на площадке можно сдать нормы ГТО.

11:00 – 13:00 – зачитают сказку-экспромт «Как царь по морю ходил» (0+).

13:00 – 15:00 – пройдет акция «Полоска в моде всегда» (0+). Для участия в ней нужно подготовиться, а именно – принести светлые футболки, где можно будет нарисовать морской рисунок.

13:00 – 15:00 – для детей состоятся мастер-классы «Умный юнга» (0+). Это будут игры на логику с использованием мягких модулей.

На сцене (у пирса):

10:00 – начало соревнований.

10:00 – концертная программа «Ты – морячка, я – моряк».

11:30 – официальное открытие.

11:45 – финиширование байкеров.

12:00 – начало байкер-шоу (6+).

12:15 – концерт группы «Н.Е.С.П.И.Ц.А» (12+).

13:00 – начнутся розыгрыши призов от партнеров, викторины и конкурсы.

16:00 – выступление кавер-группы «The Шпроты» (6+).

17:00 – конец гонок.

3 сентября

На набережной:

11:00 – 13:00 – квест-игра «Отпускное путешествие царя по морю сказок» (0+).

11:00 – 15:00 – программа от «Движения первых» (0+). Можно научиться первой помощи на воде, изучить азбуку Морзе, поиграть в перетягивание каната, научиться вязать морские узлы.

11:00 – 13:00 – «Морская фотосушка» (0+). В палатке научат создавать постер для украшения дома с использованием ручек, вырезок из журналов, стикеров и других подручных материалов.

11:00 – 13:00 – игры (0+).

На сцене:

10:00 – начало заплывов.

11:00 – начало детской регаты.

11:30 – концерт муниципального хореографического ансамбля (0+).

13:00 – отчетный концерт творческой студии ZSKILLS, выступление Анеты Капбы – автора песен, певицы, финалистки «Х-Фактор Беларусь», члена жюри и наставницы проекта «Голос Удмуртии» (6+).

16:00 – награждение.

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