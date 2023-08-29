Неслышащие артисты из Ижевска выступят на фестивале в Москве

Все участники фестиваля в Москве представят постановки, которые могут смотреть неслышащие. Фото: elements.envato.com

Коллектив неслышащих артистов «Зажигай» из Удмуртии примет участие в фестивале театрального искусства «Территория жеста» в Москве.

Условие участия в мероприятиях – спектакли, которые могут смотреть зрители с инвалидностью по слуху: пластические постановки или на жестовом языке.

Фестиваль пройдет с 30 октября по 4 ноября. Участвуют в программе мини-спектакли и полноценные драматические произведения.

В этом году участвуют коллективы из Гомеля, Минска, Новосибирска, Еревана, Самары и Санкт-Петербурга.

Справка

Коллектив «Зажигай» уже побеждал в номинациях «Народные танцы» и «Современные танцы» в 2022 году. Тогда театр показывал пьесу по произведению А. Гельмана «Скамейка». Сюжет сократили в три раза из-за специфики жестового языка, но смысл произведения от этого не пострадал.

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