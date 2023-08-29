Погода на день: 29 августа в Ижевске +19 °C

Обещают облачную погоду. Фото: архив редакции

Доброе утро, дорогие ижевчане. На календаре 29 августа, вторник. Нас ждет легкое потепление и облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра обещает порадовать и поднимется до +19 °C. При этом по сообщениям ГУ МЧС, ожидается усиление северного ветра до до 15–17 м/с. Ночью температура упадет до +7 °C, облачность сохранится.

Атмосферное давление, как сообщает Яндекс.Погода, составит 742 мл ртутного столба, относительная влажногсть воздуха 88%, магнитное поле неустойчивое.

Удачного вам дня и отличного настроения!

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