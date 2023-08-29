Гороскоп на день: 30 августа Водолеи столкнуться со своими бывшими, а Львы – с реальностью

Не стоит надеяться на чудо и ничего не делать Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

Ваша уверенность в собственных силах может лопнуть как воздушный шар, как только вы столкнетесь с проблемами реального мира. Не стоит ждать снисхождения от высших сил в этот день. Примите испытания с благодарностью, ведь они – бесценный опыт для вас.

Телец

Вы можете ощутить, что сил на реализацию задуманных планов у вас больше нет. Сейчас не время для борьбы. Прислушайтесь к зову мира. Дайте себе возможность отдохнуть и восстановиться. Иногда, чтобы победить, нужно отступить.

Близнецы

Стремясь к идеалу, вы рискуете упустить что-то важное в жизни. Доверьтесь любимому человеку и позвольте ему провести вас по пути к цели. Мечта воплотиться в жизнь, если рядом с вами будет тот, кто видит реальное положение вещей.

Рак

Сейчас вы как никогда способны на то, чтобы сотворить настоящее чудо. Прислушайтесь к голосу разума. Наблюдайте за всем, что вас окружает и не дайте эмоциям взять вас под контроль. Сегодня ни один секрет не сможет скрыться от вас.

Лев

Вы сами прячете внутри себя желание перемен. Страх лучшей жизни и возможных ошибок не дает вам сделать шаг вперед. Вселенная призывает вас не ждать ее подарков, а действовать. Удача будет на вашей стороне.

Дева

Чувство тревоги и неуверенности в себе сменятся усталостью. Это естественно для вас, если учитывать ситуацию, в которой вы оказались. Не отказывайте в себе в здоровом сне. Сейчас вам как никогда важно вернуть себе силы.

Весы

Вы полны энергией и готовы действовать, чтобы добиться желаемого в любых условиях. Доверьтесь инстинктам. Сегодня вы сумеете добиться многого только на одном своем энтузиазме.

Скорпион

Иногда разум не самый лучший советчик. Особенно, если дело касается творчества. Вы найдете источник вдохновения в привычных вещах. Поделитесь им с родными и близкими. Вы сумеете зажечь в их сердцах огонек яркой надежды.

Стрелец

Далеко идущие планы могут казаться вам невероятно привлекательными. Начать их не составит труда, но будьте готовы к тому, что ради личного счастья вам придется идти на риск и экспериментировать с подходами. Будьте предельно осторожны. Не каждая ваша идея действительно имеет право на жизнь.

Козерог

Вы почувствуете, что у вас есть все необходимое для достижения успеха. Ваши усилия и настойчивость будут вознаграждены, и вы получите то, что заслуживаете. Главное, не опускайте руки, если что-то пойдет не так.

Водолей

Раскрыть истину для вас не составит труда. Однако, этот период может стать временем перемен в личной жизни. Будьте открыты для новых встреч. Но не забывайте также о своих бывших. Они могут напомнить о себе.

Рыбы

Ваше воображение может стать непреодолимым препятствием для вас в делах. И вряд ли поможет вам найти новые идеи. Не забывайте о реальности и том, что не всегда все происходит так, как мы хотим.

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