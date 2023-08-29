Жителя Ижевска обвиняют в покушении на убийство 10-летней давности

Уголовное дело направлено в суд Фото: Мария Бакланова

34-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на убийство таксиста, которое он совершил 10 лет назад. Об этом сообщает СУ СК РФ по Удмуртии.

В октябре 2013 года на перекрестке улиц Ленина и Молодежная в Ижевске мужчина поймал такси и попросил водителя отвезти его в район автозавода. При этом он пообещал заплатить за услугу 26-летнему молодому человеку 100 рублей.

По пути злоумышленник попросил таксиста остановиться, чтобы разменять купюру. Но это был обман. Вместо того, чтобы заплатить за поездку пассажир ударил водителя ножом в шею, после чего сбежал. Пострадавшему тогда удалось выжить, благодаря своевременной помощи врачей.

«Несмотря на то, что преступление не удалось раскрыть по горячим следам, работа по изобличению злоумышленника не прекращалась. Изучив материалы уголовного дела, следователи назначили повторную генотипоскопическую экспертизу для идентификации биологических следов, обнаруженных на утерянной злоумышленником в автомобиле кепке. В результате этого было установлено совпадение следов с генотипом обвиняемого. Кроме того, были получены свидетельские показания и иные доказательства, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению», – сообщает ведомство.

Уголовное дело направлено в суд.

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