Можно ли пройти медико-социальную экспертизу без доступа к личным данным?

Минтруд России разработал порядок проведения медико-социальной экспертизы без доступа к личным данным гражданина, только на основании медицинских сведений, указанных в направлении на МСЭ. Такой подход позволит сделать процедуру максимально объективной.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

Направления на МСЭ будут распределяться между бюро всех регионов по всей России и результаты будут отправлены по почте.

Замглавы Минтруда России Алексей Вовченко отметил: «Такой формат экспертизы позволит сделать ее независимой и объективной. Сотрудники бюро не будут знать персональные данные гражданина, а проведение экспертизы будет осуществляться по направлениям из медицинских организаций, не содержащим персональную информацию. Экспертиза будет проводиться независимо от места проживания гражданина и автоматически распределяться по всем регионам России. Результаты экспертизы будут персонализированы и направлены гражданам почтой по месту проживания. В случае несогласия с решением медицинско-санитарной экспертизы, гражданин сможет обжаловать его в главном бюро по месту жительства.

Единый контакт-центр, куда можно обратиться по вопросам медико-социальной экспертизы: 8-800-100-0-001.