В Воткинске простились с погибшим на СВО солдатом Егором Курмышевым

Егор Курмышев погиб в ходе специальной военной операции. Фото: глава Воткинска Алексей Заметаев

В Воткинске в последний путь проводили рядового стрелка-помощника гранатометчика Егора Курмышева. Он погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

Помощь семье погибшего героя оказывается в полном объеме.

«Трудно об этом говорить, мы никогда не излечим боль в сердцах родных и близких, никогда не восполним горечь утраты. Скорбим душой и сердцем за нашего земляка и готовы поддержать родных и близких в трудную минуту»,— поделился глава Воткинска.

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