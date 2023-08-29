30 августа в Удмуртии ожидается сильный ветер

30 августа в Удмуртии обещают сильный ветер. Фото: архив редакции

30 августа 2023 года в Удмуртии обещают неблагоприятную погоду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Местами по республике возможно усиление северного, северо-западного ветра. Его порывы могут достигнуть 15-17 м/с.

Жителей республики просят быть осторожными во время сильного ветра. Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна и двери, отключить электричество и газ, а также затушить печи и источники открытого огня.

Люди, которые в этот момент будут находиться на улице стоит спрятаться в помещении и переждать.

Водителям лучше прекратить движение и припарковать свой автомобиль подальше от высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

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