Жителям Удмуртии рассказали о мошенничестве с «Госуслугами»

Цель мошенников - доступ к личному кабинету на «Госуслугах»

Юрист Иван Соловьев, рассказал в беседе с RT о схеме мошенничества с «Госуслугами».

Специалист заявил, что пользователям может поступить звонок от оператора «Госуслуг» через мессенджер. Человек на том конце провода будет спрашивать меняли ли вы пароль для входа на портал.

Затем вам может прийти смс с кодом восстановления доступа к учетной записи.

Юрист пояснил, что цель мошенников - доступ к вашему личному кабинету. .

«Сам портал не выдает кредиты и займы, но позволяет заемщику подтвердить свою личность при их оформлении в некоторых микрофинансовых организациях. Это и нужно нашим врагам-преступникам. А ещё получить паспортные данные, запросить форму 2-НДФЛ, чтобы понять уровень доходов, выяснить адрес и также использовать все эти данные для мошенничества — взятия кредитов и звонков родственникам потенциальной жертвы», — предупредил Соловьев.

Он отметил, что не нужно доверять приходящим кодам доступа, даже тем, что приходят на привычные номера

Изобилие современных технологии и похищенные базы данных помогают злоумышленникам входить в доверие и обманывать людей.

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