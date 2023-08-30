Прокурор Октябрьского района Ижевска задержан правоохранительными органами

Обстоятельства задержания пока неизвестны
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 30 августа, в Ижевске задержали прокурора Октябрьского района города. Об этом со ссылкой на «Сусанин» сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».
Источник издания связывает причину задержания с расследованием уголовного дела Олега Бекмеметьева – бывшего градоначальника.
В объединенной пресс-службе судейского сообщества подтвердили, что материалы, касающиеся задержанного прокурора, переданы в суды. Однако в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии задержание пока не комментируют.
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