«Ижсталь» поздравила будущих первоклассников

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел праздник – День первоклассника. 136 детей ижсталевцев получили поздравления и подарки.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Праздник начался с шоу мыльных пузырей перед зданием заводоуправления. Затем юные артисты студии эстрадного ансамбля «Тутти» исполнили для них свои лучшие номера. Завершился концерт выступлением гигантских медведей-барабанщиков, которые заразили своей энергетикой не только детей, но и взрослых.

Встреча продолжилась чаепитием со сладостями и вручением будущим школьникам ранцев с корпоративной символикой «Мечела», наполненных тетрадями, цветными карандашами, акварельными красками, пластилином и другими полезными предметами, необходимыми для учебы и творчества. Кульминацией праздника стал сюрприз, когда зал наполнился серебряным «дождиком».

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

«Мы надеемся, что яркие и позитивные эмоции от этого праздника надолго останутся в памяти ребят», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.