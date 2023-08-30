В Удмуртии два 13-летних подростка на мопеде опрокинулись в кювет

Дети ехали без мотошлемов. Фото: vk.com/gibdd_uva

ДТП с участием двоих подростков произошло 29 августа в Увинском районе. Об этом сообщил ВКонтакте отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский».

13- летний водитель мопеда СВИФТ ехал с пассажиркой того же возраста по автодороге (Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари)-Каркалай. Около 17:46 он не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и опрокинулся в кювет. Это произошло на 4-м км автодороги.

Дети ехали без мотошлемов и получили серьезные травмы. В тяжелом состоянии ребят доставили в медучреждение поселка Ува.

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