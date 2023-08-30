Ижевчанам рассказали, как наказать тех, кто пьет алкоголь на детской площадке

Если кто-то пьет спиртное там, где играют дети, можно смело вызывать полицию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Летом детские площадки нередко оккупируют веселые компании с алкоголем. Как отвадить нарушителей спокойствия от мест, где играют дети, пишет RT (18+) со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам экспертов, такое поведение является прямым нарушением закона, так как пить алкоголь в общественных местах запрещено. А вот распространенное мнение, что распивать спиртное можно где угодно, если убрать или спрятать этикетку, не соответствует действительности.

«Эта мера не превращает посиделки в «легальные». А если снять этикетку с бутылки, то в случае интереса со стороны полиции ещё придётся и напиток на экспертизу отдавать, чтобы доказать, что это алкоголь», – пояснили в Роскачестве.

Сам факт употребления алкоголя – это основания для вызова полиции, компания даже не обязательно должна шуметь или как-то еще мешать людям. Впрочем, изначально можно попробовать решить вопрос мирным путем. Поговорить или повесить на площадке табличку с правилами поведения. Если же разговоры бесполезны, алкогольные посиделки стоит сфотографировать или заснять на видео – как доказательство.

За употребление алкоголя в непредназначенных для этого местах штрафуют – от 500 до 1500 рублей с каждого нарушителя. И таких штрафов может быть сколько угодно.

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