61 кг мясных полуфабрикатов неизвестного происхождения продали в Ижевске

У использованного для изготовления продукции мяса не было сопроводительных документов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 31 июля по 25 августа 2023 года жительница Удмуртии, зарегистрированная как ИП, выработала 61 кг мясной продукции, не указав, какое использовалось сырье. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов, не остались незамеченными.

Тем не менее предприниматель успела реализовать 22,6 кг куриных котлет и 38,5 кг мясных зраз с яйцом в Пермский край на оптовый склад. В связи с этим Управление направило в адрес ИП предостережение.

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