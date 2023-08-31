Насилие по отношению к жителям и рубка леса: глава СК потребовал доклад по делу о халатности в Кезском районе

Глава СК потребовал доклад о ходе проверки по делу о халатности в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил руководителю управления по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о проверке по делу о халатности должностных лиц в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело происходит в Кезском районе Удмуртии. По сообщению ведомства, из-за бездействия должностных лиц группа людей незаконно вырубает лес, а также совершает насилие по отношению к местным жителям.

Пока проводится проверка.

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