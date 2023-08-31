Погода в Ижевске на день: 31 августа до +20 и сильный ветер

Последний день лета окажется прохладным
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 31 августа. Надеемся, вы не расстраиваетесь из-за ухода лета – ведь осень тоже принесет много ярких событий. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода в последний день лета.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +18…+20 градусов. Облачно с прояснениями. Ожидается усиление северного ветра.
Первые дни осени окажутся теплыми.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Гороскоп на день: 31 августа Овны сумеют пересмотреть взгляды на окружающий мир, а Девы – отпустить прошлое
Промозглая осень: сентябрь 2023 в Ижевске будет дождливым и холодным
В школу без стресса и переживаний: советы детского психолога к началу учебного года