Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 2:59

Погода в Ижевске на день: 31 августа до +20 и сильный ветер

Прогноз погоды на последний день лета
Анастасия Захарова
Последний день лета окажется прохладным

Последний день лета окажется прохладным

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 31 августа. Надеемся, вы не расстраиваетесь из-за ухода лета – ведь осень тоже принесет много ярких событий. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода в последний день лета.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +18…+20 градусов. Облачно с прояснениями. Ожидается усиление северного ветра.

Первые дни осени окажутся теплыми.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на день: 31 августа Овны сумеют пересмотреть взгляды на окружающий мир, а Девы – отпустить прошлое

Промозглая осень: сентябрь 2023 в Ижевске будет дождливым и холодным

В школу без стресса и переживаний: советы детского психолога к началу учебного года