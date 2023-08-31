Погода в Ижевске на день: 31 августа до +20 и сильный ветер

Последний день лета окажется прохладным Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 31 августа. Надеемся, вы не расстраиваетесь из-за ухода лета – ведь осень тоже принесет много ярких событий. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода в последний день лета.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +18…+20 градусов. Облачно с прояснениями. Ожидается усиление северного ветра.

Первые дни осени окажутся теплыми.

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