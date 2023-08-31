Ограничение движения: часть улиц перекроют в Ижевске в выходные

Дороги перекроют в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Из-за ряда мероприятий в городе будет закрыто движение по некоторым улицам. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

2 и 3 сентября пройдут регата и закрытие мотосезона. 10 сентября «Динамовская миля». Из-за этих мероприятий перекроют дороги следующим образом:

– Набережная от ул. Милиционной в направлении ул. Береговой будет недоступна с 6:00 2 сентября до 18:00 3 сентября;

– По маршруту движения мотоколонны от ТЦ «Талисман» до набережной перекроют дороги 2 сентября с 11:00 до 11:30 (смотрите схему);

– Центральные улицы перекроют 10 сентября с 8:30 до 14:30. Будет запрешена парковка с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября. Подробная схема перекрытий еще не опубликована.

Подробную афишу на Ижевскую регату «Комсомолка» публиковала здесь.

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