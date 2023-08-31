Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с троллейбусом в Ижевске

Пострадавший ребенок находился в иномарке. Фото: пресс-служба первого отдела УГИБДД

В Ижевске произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба первого отдела УГИБДД. По данным ведомства, 30 августа около 18:00 на улице 30 лет Победы при выезде с парковки автомобиль Skoda Fabia не уступил дорогу троллейбусу.

В результате ДТП пострадал ребенок 2021-го года рождения, который в момент аварии находился в легковом автомобиле. Также пострадал водитель иномарки и пассажирка троллейбуса. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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