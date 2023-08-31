Жители Удмуртии взяли «золото» и «бронзу» на фестивале бетонной скульптуры

Команды из Удмуртии заняли сразу два призовых места. Фото: Мария Соловатова

В городе Свирске Иркутской области прошёл VIII Всероссийский фестиваль бетонной скульптуры «Творимир», посвященный теме «Стихии». Впервые в его истории команды из Удмуртии заняли сразу две ступени пьедестала.

3-е место занял Сергей Митрофанов из села Италмас. Он представил скульптуру «Четыре стихии».

«Четыре стихии». Фото: Мария Соловатова

«Мне всегда интересно пробовать в творчестве новые материалы, подходы и решения. И фестиваль по бетону в городе Свирск – единственный в России, на который съезжаются лучшие мастера страны. Это, можно сказать, изюминка фестов, где на протяжении всего мероприятия вместе с нами принимают участие доброжелательные и благодарные жители города», – делится Сергей.

Лев Брюханов и Мария Соловатова стали победителями фестиваля благодаря своей композиции «Мамины руки».

«Мамины руки». Фото: Мария Соловатова

«Работа на фестивале – это как курсы повышения квалификации и мастер-классы одновременно, ведь на них трудятся мастера с самой разной техникой исполнения и способами решения художественного образа. Но мы не только учимся друг у друга, но еще и отлично проводим время вместе. Дело в том, что скульпторов-фестивальщиков, работающих с самыми разнообразными материалами, таких как лёд, снег, солома, дерево, металл или бетон, наверное, не более сотни в России. И поэтому многие из нас подружились», – рассказывает Лев.

Напарница и супруга Льва, Мария, поделилась впечатлениями от их победной работы:

«Это эскиз Льва про семейные ценности. До фестиваля его воплощали в резьбе по дереву. Он очень добрый и трогательный. Многие плачут от этой работы: во Франции, Карелии, а теперь и на Байкале. Мы посвятили эту скульптуру нашим мамам. У моей уже 5 лет фестиваль выпадает на ее день рождения, и я поздравляю ее звонком за 5 тысяч километров. Когда мама узнала, что мы победили, она сказала: «Это руки всех мам подняли вас на пьедестал», – добавляет Мария.

Льва, Марию и Сергея ижевчане знают как участников ледовых фестивалей «Ангелов и архангелов» и «Удмуртский лед». Наши скульпторы – мастера международного уровня и многократные победители фестивалей в России и за рубежом.

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