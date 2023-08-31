«Риелтор» похитил у жительницы Удмуртии более 3,5 миллионов рублей

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» против 33-летнего жителя Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

По данным ведомства, мужчина притворялся риелтором. В июне 2023 года, пострадавшая планировала покупку квартиры в Ижевске и наняла подозреваемого в качестве специалиста. Получив залог, мужчина начал требовать с женщины новые выплаты на якобы страхование и ремонт. Мужчина получить за свои «услуги» от пострадавшей около 3 700 000 рублей, которые он потратил на себя.

После обращения потерпевшей в полицию, подозреваемый был задержан. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

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